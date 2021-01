Prada Cup | Luna Rossa sfida Ineos UK ed American Magic per conquistare la vetta della classifica

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Con il successo ottenuto nella notteha rilanciato le proprie ambizioni. L’equipaggio guidato da Max Sirena, Francesco Bruni e James Spithill ha sconfitto in maniera netta, portando a casa il primo punto nella manifestazione, ponendosi alle spalle diUK, che rimane saldamente inalladiCup a punteggio pieno con tre vittorie.ha dimostrato di essere estremamente competitiva con condizioni di vento leggero. Nella notte tra sabato e domenica, ricordiamo che le gare iniziano alle ore 3.00 italiane, le 15.00 in Nuova Zelanda, l’equipaggio italiano scenderà in acqua per due volte per le ultime due regate del primo round robin. Una prova del nove, in ...