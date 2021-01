Prada Cup, Luna Rossa demolisce American Magic con vento leggero! Primo punto in classifica per la barca azzurra (Di sabato 16 gennaio 2021) Luna Rossa si riscatta prontamente e porta a casa il suo Primo punto nella Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. L’imbarcazione italiana guidata dallo skipper Max Sirena ha confermato tutte le sue qualità in condizioni di vento leggero (tra i 5 e i 10 nodi), demolendo di fatto American Magic nella regata d’apertura della seconda giornata di gara della manifestazione e terminando il Primo Round Robin in seconda posizione con un bilancio di 1/1. Il Match Race odierno tra italiani e Americani ha riservato numerosi colpi di scena, a causa di un campo di regata (è stato scelto un campo tra il C e il D) caratterizzato da buchi di vento e da una brezza molto ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021)si riscatta prontamente e porta a casa il suonellaCup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. L’imzione italiana guidata dallo skipper Max Sirena ha confermato tutte le sue qualità in condizioni dileggero (tra i 5 e i 10 nodi), demolendo di fattonella regata d’apertura della seconda giornata di gara della manifestazione e terminando ilRound Robin in seconda posizione con un bilancio di 1/1. Il Match Race odierno tra italiani ei ha riservato numerosi colpi di scena, a causa di un campo di regata (è stato scelto un campo tra il C e il D) caratterizzato da buchi die da una brezza molto ...

