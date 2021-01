Prada Cup, Ineos Uk rischia la squalifica se riceverà un nuovo warning! Il regolamento (Di sabato 16 gennaio 2021) Ineos Uk rischia di subire una squalifica alla Prada Cup. Il regolamento è infatti molto chiaro: se un’imbarcazione subisce due warning (avvertimenti) allora incappa in uno stop nella competizione che definisce chi affronterà Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I britannici hanno già dovuto fare i conti con un warning, causa dell’ormai famoso chiacchierato foro sulla vela e sull’irregolare disposizione dell’outhaul. La giuria ha dato ragione a Luna Rossa riguardo alla dichiarazione di non conformità presentata ieri per la regolazione sulla tensione della basa randa degli avversari. Ora Ineos deve stare attenta e deve rispettare alla virgola il regolamento, perché un ulteriore verdetto contrario della giuria porterebbe a una ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021)Ukdi subire unaallaCup. Ilè infatti molto chiaro: se un’imbarcazione subisce due warning (avvertimenti) allora incappa in uno stop nella competizione che definisce chi affronterà Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I britannici hanno già dovuto fare i conti con un warning, causa dell’ormai famoso chiacchierato foro sulla vela e sull’irregolare disposizione dell’outhaul. La giuria ha dato ragione a Luna Rossa riguardo alla dichiarazione di non conformità presentata ieri per la regolazione sulla tensione della basa randa degli avversari. Oradeve stare attenta e deve rispettare alla virgola il, perché un ulteriore verdetto contrario della giuria porterebbe a una ...

