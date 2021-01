Prada Cup, Ineos UK firma il tris e batte agevolmente American Magic. Patriot in crisi con vento leggero (Di sabato 16 gennaio 2021) Ineos Team UK resta imbattuto e conquista il terzo successo consecutivo su altrettante regate disputate nella Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. La formazione britannica comandata dallo skipper e timoniere Ben Ainslie si è imposta abbastanza nettamente nella seconda prova odierna su American Magic, confermandosi in vetta alla classifica del Round Robin a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio su Luna Rossa Prada Pirelli (che ha però disputato un match in meno) e 3 sugli Americani. La prima Race del secondo Round Robin, andata in scena su un campo di regata intermedio tra il C e il D, è stata caratterizzata da un vento medio-leggero sui 7-12 nodi che ha portato all’accorciamento della gara in corso d’opera da 6 a 4 leg ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021)Team UK resta imbattuto e conquista il terzo successo consecutivo su altrettante regate disputate nellaCup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. La formazione britannica comandata dallo skipper e timoniere Ben Ainslie si è imposta abbastanza nettamente nella seconda prova odierna su, confermandosi in vetta alla classifica del Round Robin a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio su Luna RossaPirelli (che ha però disputato un match in meno) e 3 suglii. La prima Race del secondo Round Robin, andata in scena su un campo di regata intermedio tra il C e il D, è stata caratterizzata da unmedio-sui 7-12 nodi che ha portato all’accorciamento della gara in corso d’opera da 6 a 4 leg ...

