Prada Cup giorno 2 | tutto quello che è successo

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ineos Team UK ha continuato la sua straordinaria inversione di tendenza, mentre American Magic ha lottato e non ha ancora vinto. Questa vittoria mantiene l’Ineos Team UK di Ainslie in cima alla classifica con tre vittorie di regata, Luna Rossa al secondo con una vittoria e American Magic al terzo, ancora senza vittorie. Eccociò che devi sapere su ciò che è accaduto allaCup2. Ineos rimane imbattuto mentre American Magic lotta L’Ineos Team UK è rimasto imbattuto nellaCup, battendo l’American Magic nell’unica gara del secondo. Ma per gli americani, guidati da Dean Barker, è stata una seconda giornata dell’orrore in acqua poiché hanno subito una terza sconfitta e sono passati dai favoriti pre-regata fino a essere considerati lo sfidante più debole in ...