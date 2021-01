Prada Cup, American Magic frustrata dall’andamento della competizione (Di sabato 16 gennaio 2021) I primi due giorni di regate della Prada Cup sono andati in archivio. Ineos Uk, Luna Rossa ed American Magic si stanno dando battaglia nelle acque di Auckland per poter poi sfidare l’Emirates Team New Zealand nella prossima edizione dell’America’s Cup. Questa notte l’imbarcazione italiana si è finalmente sbloccata mettendo a segno il primo punto al cospetto degli statunitensi, che non hanno preso molto bene l’andamento della competizione fino ad ora. A rivelarlo è l‘NZ Herald che prova a descrivere la situazione in casa Americana. Secondo il portale neozelandese ci sarebbe stata un po’ di discussione tra il timoniere Dean Barker e lo skipper Terry Hutchinson, entrambi con una visione differente dipesa dalla decisione di continuare a gareggiare nonostante i venti ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) I primi due giorni di regateCup sono andati in archivio. Ineos Uk, Luna Rossa edsi stanno dando battaglia nelle acque di Auckland per poter poi sfidare l’Emirates Team New Zealand nella prossima edizione dell’America’s Cup. Questa notte l’imbarcazione italiana si è finalmente sbloccata mettendo a segno il primo punto al cospetto degli statunitensi, che non hanno preso molto bene l’andamentofino ad ora. A rivelarlo è l‘NZ Herald che prova a descrivere la situazione in casaa. Secondo il portale neozelandese ci sarebbe stata un po’ di discussione tra il timoniere Dean Barker e lo skipper Terry Hutchinson, entrambi con una visione differente dipesa dalla decisione di continuare a gareggiare nonostante i venti ...

