Prada Cup 2021, risultati e classifica: prima vittoria per Luna Rossa! (Di sabato 16 gennaio 2021) La Prada Cup 2021 di vela si è aperta in maniera completamente inattesa. A dicembre, nel corso delle World Series, i britannici di Ineos Team UK erano apparsi in grandissima difficoltà, di sicuro non al livello né di Luna Rossa né di American Magic. In poche settimane tutto è cambiato: il colosso d’Oltremanica, che ha investito oltre 120 milioni di euro nel progetto Coppa America, ha rapidamente colmato il gap e si ritrova addirittura al comando della classifica dopo la prima giornata. Ben Ainslie non ha lasciato scampo in partenza né agli americani né agli italiani. Ha acquisito subito un vantaggio che ha poi gestito con grande sagacia. La regata al cospetto degli statunitensi si è rivelata un autentico dominio, culminato con un gap all’arrivo di quasi un minuto e mezzo! Più combattuto il match race ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) LaCupdi vela si è aperta in maniera completamente inattesa. A dicembre, nel corso delle World Series, i britannici di Ineos Team UK erano apparsi in grandissima difficoltà, di sicuro non al livello né diRossa né di American Magic. In poche settimane tutto è cambiato: il colosso d’Oltremanica, che ha investito oltre 120 milioni di euro nel progetto Coppa America, ha rapidamente colmato il gap e si ritrova addirittura al comando delladopo lagiornata. Ben Ainslie non ha lasciato scampo in partenza né agli americani né agli italiani. Ha acquisito subito un vantaggio che ha poi gestito con grande sagacia. La regata al cospetto degli statunitensi si è rivelata un autentico dominio, culminato con un gap all’arrivo di quasi un minuto e mezzo! Più combattuto il match race ...

