PlayStation 5, Sony "corregge" il trailer CES 2021 rimuovendo le date di lancio dei titoli third-party (Di sabato 16 gennaio 2021) Giusto poco tempo fa, Sony aveva pubblicato un trailer riassuntivo per PlayStation 5, in occasione del CES 2021: in esso, venivano mostrati i titoli che sarebbero giunti, fra pochi mesi o fra molti anni, sulla piattaforma. Stiamo parlando di tutti i giochi che sono stati annunciati fino ad oggi, come Ratchet & Clank Rift Apart, The Returnal, Pragmata, Kena: Bridge of Spirits e così via, un modo per ricordare ai giocatori cosa gli aspetta nel futuro di PlayStation 5. Alla fine del trailer, erano presenti anche le date d'uscita di tutti i giochi mostrati, un piccolo dettaglio decisamente importante. Talmente importante che ai fan è bastato poco per accorgersi che, da un giorno all'altro, gran parte di quelle date sono state ...

