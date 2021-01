PlayStation 5 protagonista del nuovo concorso Sony | vinci una console next-gen e una speciale telecronaca di Bruno Pizzul

(Di sabato 16 gennaio 2021) Nella giornata di oggi,ha pubblicato una nuova pubblicità per5, con una particolarità: si tratta anche dell'annuncio di uncontestche mette in palio proprio una-gen. Il contest arriva a ridosso della Supercoppa Italiana di calcio, evento sponsorizzato proprio dae rinominato PS5 Supercup. Lo spot in questione, visibile qui di seguito, ha comeil noto telecronista, leggendario commentatore degli eventi calcistici più importanti della Nazionale. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation protagonista

Spaziogames.it

Interpellato sulla PlayStation 5 regalata ai compagni di squadra per Natale ... il suo compagno più in vista e atteso in estate da un Europeo da grande protagonista con la maglia dell'Italia: "E' il ...Sony ha lanciato un nuovo spot PlayStation per dare il via ad un contest con cui i giocatori possono ottenere una PS5.