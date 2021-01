(Di sabato 16 gennaio 2021) Davide Dionigi e Luca D’Angelo hanno commentato la sfidache ha visto trionfare i toscani con il risultato di 1-0. Ilnon ha ripetuto la buona prova di Ferrara contro la Spal deludendo sia dal punto di vista tecnico che tattico. Ilinvece ha confermato la striscia positiva di risultati consecutivi che ora arriva ad otto. Di seguito riportiamo le1-0: Lisi decide il match dell’Anconetani: formazioni e dove vederla in tv Cosa hanno detto D’Angelo e Dionigi? Le dichiarazioni di D’Angelo “Ilera partito meglio, ma abbiamo creato tanto, prendendo campo e segnando un bel gol con Lisi. Potevamo ...

MoliPietro : Pisa-Brescia, le parole degli allenatori nel post-gara - AleRodella : RT @MondoSportivoIT: Il Brescia crolla sotto la torre pendente: il Pisa si impone 1-0 - - MondoSportivoIT : Il Brescia crolla sotto la torre pendente: il Pisa si impone 1-0 - - m_bufalino : D’Angelo, Sibilli e Meroni commentano Pisa-Brescia - TuttoPisa : Soddisfatto per il risultato e per la prestazione dei suoi ragazzi l'allenatore del Pisa Luca D'Angelo dopo la vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Brescia

“Purtroppo abbiamo sbagliato troppe occasioni da gol soprattutto nei primi minuti e questi errori si pagano. Anche nel secondo tempo Donnarumma ha avuto l’occasione per buttarla dentro, ma non siamo ...Momento magico per il Pisa che supera anche il Brescia grazie ad un gol di Lisi. La soddisfazione di mister Luca D'Angelo a fine partita ...