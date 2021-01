Piazza San Marco: selciato pericoloso, di nuovo dissestato davanti alla fermata dei bus Ataf (fotogallery) (Di sabato 16 gennaio 2021) Numerose buche, alcune profonde, aperte sul selciato, rimesso a posto non da moltissimo tempo, probabilmente causate dal passaggio dei pesanti bus dell'Ataf Leggi su firenzepost (Di sabato 16 gennaio 2021) Numerose buche, alcune profonde, aperte sul, rimesso a posto non da moltissimo tempo, probabilmente causate dal passaggio dei pesanti bus dell'

FirenzePost : Piazza San Marco: selciato pericoloso, di nuovo dissestato davanti alla fermata dei bus Ataf (fotogallery) - Eddy_noo : la calma di Jan Palach, 20enne, a Praga in mezzo a Piazza San Venceslao - sulsitodisimone : RT @BabboleoNews: Grave #incidente ieri sera in piazza Montano, a #Sampierdarena: una donna è stata travolta e ferita da un ciclomotore con… - FrancjKicca : @romatoday Passate a Via Oderisi da Gubbio, via della Magliana ( dal Trullo in direzione centro), Via Portuense (da… - Beatrix_aka_BM : RT @Asiablog_it: #16GENNAIO 1969 ???? A Praga lo studente 20enne #JanPalach si dà fuoco in piazza San Venceslao, diventando il simbolo della… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza San Firenze, anticipati i lavori in piazza San Marco La Nazione A San Nicolò d’Arcidano annullati i riti per Sant’Antonio

Domani, 17 gennaio, San Nicolò d’Arcidano celebrerà Sant’Antonio Abate. Ma contrariamente a quanto annunciato ieri, la messa delle 10 non sarà seguita dall’accensione di un piccolo fuoco simbolico nel ...

Raccolta fondi per mamma Cristina e la piccola Caterina. Domattina appuntamento in piazza S.Francesco

"Amiche e amici condividete il più possibile questo video". parola di Giovanni Severi che annuncia che domattina dalle 10,30 in poi in piazza San Francesco ci sarà la replica organizzata dalla più bel ...

Domani, 17 gennaio, San Nicolò d’Arcidano celebrerà Sant’Antonio Abate. Ma contrariamente a quanto annunciato ieri, la messa delle 10 non sarà seguita dall’accensione di un piccolo fuoco simbolico nel ..."Amiche e amici condividete il più possibile questo video". parola di Giovanni Severi che annuncia che domattina dalle 10,30 in poi in piazza San Francesco ci sarà la replica organizzata dalla più bel ...