Pfizer rallenta, in Italia da lunedì arriveranno meno dosi di vaccino: a rischio il programma di vaccinazione (Di sabato 16 gennaio 2021) Gioie e ‘dolori’ per il vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer-BioNtech. E se ieri è stata tanta la soddisfazione di politici (e non solo) perché un milione di Italiani ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid19, sempre nella giornata di ieri il Commissario per l’emergenza Arcuri ha dichiarato che da lunedì Pfizer consegnerà il 29% di dosi in meno, riducendo temporaneamente le consegne in Europa. “Alle 15.38 di oggi (ieri, ndr) la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire da lunedì consegna al nostro Paese circa il 29% di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) Gioie e ‘dolori’ per ilanti-Covid sviluppato da-BioNtech. E se ieri è stata tanta la soddisfazione di politici (e non solo) perché un milione dini ha ricevuto la prima dose dianti-Covid19, sempre nella giornata di ieri il Commissario per l’emergenza Arcuri ha dichiarato che daconsegnerà il 29% diin, riducendo temporaneamente le consegne in Europa. “Alle 15.38 di oggi (ieri, ndr) laha comunicato unilateralmente che a partire daconsegna al nostro Paese circa il 29% di fiale diinrispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni ...

