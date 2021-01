Peter Schwartz | «Vi racconto il mondo che sarà»

Leggi su panorama

(Di sabato 16 gennaio 2021) Anziani bionici che fanno sport a 140 anni ed esseri umani capaci di respirare anche sott'acqua. Chip per rafforzare il cervello, protesi per potenziare il corpo. Le previsioni di un noto futurologo che, molte volte, ha avuto ragione. E con Panorama traccia gli orizzonti dopo la fine (imminente) della pandemia Steven Spielberg l'ha voluto per disegnare l'universo cinematografico di Minority Report, per inventare la tecnologia che permetteva a Tom Cruise di prevedere i crimini e sventarli prima che fossero commessi. Qualche anno prima, per il film Deep Impact, aveva immaginato le conseguenze tremende dello schianto di una cometa sulla Terra.è abituato a tratteggiare l'improbabile come a indovinare l'imminente: ha partecipato ad Arpanet, la rete di computer che fu il preludio di internet; ha contribuito al programma Apollo, che portò il ...