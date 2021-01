Perché Padrenostro con Pierfrancesco Favino è il film da vedere stasera in tv su Sky (Di sabato 16 gennaio 2021) In prima visione, stasera in tv c’è Padrenostro di Claudio Noce, con Pierfrancesco Favino (51 anni). Uno dei 4 film italiani in concorso all’ultimo Festival di Venezia. L’unico premiato. E il premio è andato proprio a Pierfrancesco Favino. Padrenostro: la vittoria di Pierfrancesco Favino Padrenostro è il film per cui Favino ha vinto la Coppa Volpi come Miglior attore. Basettoni. Camicia come si portava negli Anni Settanta. Soprattutto, quel tipo di paternità/personalità dell’epoca. L’epoca del terrorismo. Gli anni di piombo. O “la notte della Repubblica” come l’aveva definita un celebre inchiesta giornalistica firmata da Sergio Zavoli. Gli anni tra la metà dei ... Leggi su amica (Di sabato 16 gennaio 2021) In prima visione,in tv c’èdi Claudio Noce, con(51 anni). Uno dei 4italiani in concorso all’ultimo Festival di Venezia. L’unico premiato. E il premio è andato proprio a: la vittoria diè ilper cuiha vinto la Coppa Volpi come Miglior attore. Basettoni. Camicia come si portava negli Anni Settanta. Soprattutto, quel tipo di paternità/personalità dell’epoca. L’epoca del terrorismo. Gli anni di piombo. O “la notte della Repubblica” come l’aveva definita un celebre inchiesta giornalistica firmata da Sergio Zavoli. Gli anni tra la metà dei ...

