Perché Carla Fracci veste sempre di bianco? Svelato l'aneddoto. Beppe Menegatti e Carla Fracci hanno parlato del loro grande amore, svelando qualche retroscena: «Se è stato un colpo di fulmine? Diciamo sull'elemento straordinario Carla Fracci certamente. Tra noi ha funzionato Perché ci siamo sempre messi in discussione. La nascita di nostro figlio Francesco ha suggellato la nostra unione», ha ammesso lui. «Non è facile essere sposati, ma noi abbiamo anche lavorato tanto insieme. Lui è un vulcano di idee, abbiamo fatto molto nel mondo della danza», ha dichiarato, invece, lei. Perché si veste di bianco Carla Fracci? l'aneddoto Svelato dal marito In collegamento da Milano, Carla Fracci ha ...

