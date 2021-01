Pentagono riduce truppe USA a 2500 in Iraq (video) (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Pentagono riduce le truppe statunitensi in Medio Oriente come stabilito a fine novembre. L’ordine rilasciato in adempimento alla promessa elettorale del Tycoon è entrato in vigore venerdì 15 gennaio col proposito di cessare le “guerre infinite” degli Stati Uniti. Intanto, Biden lamenta tensioni con il Dipartimento della Difesa e incassa il nuovo “scacco” del Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Illestatunitensi in Medio Oriente come stabilito a fine novembre. L’ordine rilasciato in adempimento alla promessa elettorale del Tycoon è entrato in vigore venerdì 15 gennaio col proposito di cessare le “guerre infinite” degli Stati Uniti. Intanto, Biden lamenta tensioni con il Dipartimento della Difesa e incassa il nuovo “scacco” del

