Pensiero unico dominante: chi ha reso i social un posto per benpensanti? (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – Chi ha reso i social un posto per benpensanti? Che lo siano ormai è innegabile, non è permesso esporre idee diverse da quelle ormai dominanti. Non c’è posto qui. I social non sono un paese per chi non crede alle favole. Tutto inizia dall’eliminazione del profilo Twitter del quasi ex-presidente Donald Trump. Da allora si è scatenata una bomba di eliminazioni di account e/o contenuti di chi non si conforma al Pensiero unico. E mentre dalle parti di sinistra si esulta – qualcuno ha pensato anche di fare una torta con l’immagine del profilo disabilitato, per poter assaggiare concretamente il sapore della libertà – e attendono con ansia “la caduta, gli ultimi giorni di Trump”, la campagna “obiettivi sensibili” del social ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – Chi haunper? Che lo siano ormai è innegabile, non è permesso esporre idee diverse da quelle ormai dominanti. Non c’èqui. Inon sono un paese per chi non crede alle favole. Tutto inizia dall’eliminazione del profilo Twitter del quasi ex-presidente Donald Trump. Da allora si è scatenata una bomba di eliminazioni di account e/o contenuti di chi non si conforma al. E mentre dalle parti di sinistra si esulta – qualcuno ha pensato anche di fare una torta con l’immagine del profilo disabilitato, per poter assaggiare concretamente il sapore della libertà – e attendono con ansia “la caduta, gli ultimi giorni di Trump”, la campagna “obiettivi sensibili” del...

matteorenzi : A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c’è nessuna richiesta di polt… - ricpuglisi : Bene che @matteorenzi rimetta in campo il MES sanitario, per evitare scelte su chi curare in caso di pandemia. E b… - renatobrunetta : Lese la libertà di opinione e di manifestazione del pensiero, comunque la si pensi. In una democrazia matura, è ina… - i8img : RT @RobertoFioreFN: #Polonia #CENSURA Il governo ribalta la logica Facebook-Twitter e dichiara di voler perseguire i social che oscurano c… - d_essere : RT @RobertoFioreFN: #Polonia #CENSURA Il governo ribalta la logica Facebook-Twitter e dichiara di voler perseguire i social che oscurano c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero unico Pensiero unico dominante: chi ha reso i social un posto per benpensanti? Il Primato Nazionale Giulia Albanese: «Chi si richiama al fascismo non può dare lezioni di libertà»

La docente dell’Università di Padova e presidente di Iveser: «Donazzan ha un problema di ruolo e responsabilità» ...

Parma, D'Aversa in conferenza: "Iacoponi convocato, ma non vogliamo rischiare"

"L'unico che ha fatto un po' di allenamento con la squadra è Iacoponi, che fino a ieri pensavamo di non convocarlo. Avete visto i convocati, di difensori l'unico che c'è è Iacoponi, ma dobbiamo valuta ...

La docente dell’Università di Padova e presidente di Iveser: «Donazzan ha un problema di ruolo e responsabilità» ..."L'unico che ha fatto un po' di allenamento con la squadra è Iacoponi, che fino a ieri pensavamo di non convocarlo. Avete visto i convocati, di difensori l'unico che c'è è Iacoponi, ma dobbiamo valuta ...