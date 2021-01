Paura per la variante brasiliana: così il Covid cambia volto per infettarci di più (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo la variante inglese e quella sudafricana, ora una nuova variante genera allarme nella lotta al Covid: è quella brasiliana. E se le prime due preoccupano per la loro maggiore capacità di infettare, la preoccupazione legata alla mutazione individuata in Brasile riguarda la sua maggiore capacità di aggirare il sistema immunitario. Il timore è che possa non solo contagiare nuovamente chi ha già avuto e superato la malattia, ma anche attaccare chi ha ricevuto il vaccino. Lo scenario assesterebbe un duro colpo alla corsa contro il tempo per fermare il Covid e conferma come il virus sia un nemico subdolo, che fa di tutto per riadattarsi. Le reinfezioni legate alla variante brasiliana Parallelamente all’emersione delle nuove varianti, gli analisti hanno già osservato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo lainglese e quella sudafricana, ora una nuovagenera allarme nella lotta al: è quella. E se le prime due preoccupano per la loro maggiore capacità di infettare, la preoccupazione legata alla mutazione individuata in Brasile riguarda la sua maggiore capacità di aggirare il sistema immunitario. Il timore è che possa non solo contagiare nuovamente chi ha già avuto e superato la malattia, ma anche attaccare chi ha ricevuto il vaccino. Lo scenario assesterebbe un duro colpo alla corsa contro il tempo per fermare ile conferma come il virus sia un nemico subdolo, che fa di tutto per riadattarsi. Le reinfezioni legate allaParallelamente all’emersione delle nuove varianti, gli analisti hanno già osservato ...

Il fotografo espone alla project room del Nh Carlina: «PEr me sono l’estensione l’una dell’altra, si completano. La donna delle mie immagini? Cerco disperatamente di riportarla alla sua origine di dea ...

Furgone in fiamme alla periferia di Torre Annunziata. Paura all'incrocio di Paselle per un incendio che ha coinvolto una vettura parcheggiata. Intervenuti i vigili del fuoco e isolata la zona per il r ...

