Parma, Vazquez vicino: a breve la risposta dell’argentino (Di sabato 16 gennaio 2021) Franco Vazquez vicinissimo al ritorno in Serie A: il trequartista argentino sta riflettendo sulla proposta del Parma Franco Vazquez è vicinissimo al ritorno in Serie A dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Palermo. Il trequartista argentino è in scadenza di contratto con il Siviglia e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe propenso ad accettare la proposta avanzata dal club gialloblù. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Francovicinissimo al ritorno in Serie A: il trequartista argentino sta riflettendo sulla proposta delFrancoè vicinissimo al ritorno in Serie A dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Palermo. Il trequartista argentino è in scadenza di contratto con il Siviglia e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe propenso ad accettare la proposta avanzata dal club gialloblù. Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : ??#Parma, tentazione #Vazquez ??El Mudo potrebbe tornare in Italia #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - tuttoatalanta : Ex Obiettivi - Parma, si avvicina Vazquez: è ai margini del Siviglia - MomentiCalcio : #Parma, #FrancoVazquez a un passo: il fantasista argentino è fuori dal progetto #Siviglia - CampoFattore : #Parma: a un passo l'esterno sinistro Vasilios Zagaritis. In scadenza con il Panathinaikos a giugno: costerà più o… - calciomercatoit : ?? #Parma - Suggestione #Vazquez per puntare alla salvezza ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Vazquez Parma, Vazquez verso il sì: trattativa avviata con il Siviglia FantaMaster Parma, Vazquez vicino: a breve la risposta dell’argentino

Franco Vazquez vicinissimo al ritorno in Serie A: il trequartista argentino sta riflettendo sulla proposta del Parma. Le ultime ...

Il Papu Gomez più vicino alla Roma, Mandzukic verso il Milan

Il Milan e la Roma sono i due club più attivi, e non solo a suon di buoni propositi, in questa finestra di mercato che stenta a decollare. Mancano i soldi, le idee ci sono, ma è difficile metterle in ...

Franco Vazquez vicinissimo al ritorno in Serie A: il trequartista argentino sta riflettendo sulla proposta del Parma. Le ultime ...Il Milan e la Roma sono i due club più attivi, e non solo a suon di buoni propositi, in questa finestra di mercato che stenta a decollare. Mancano i soldi, le idee ci sono, ma è difficile metterle in ...