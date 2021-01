Paolo Bonolis e il terrore della malattia in famiglia | Oggi come sta

Leggi su kronic

(Di sabato 16 gennaio 2021)e la moglie raccontano la loro storia. Tra momenti di paura e di sollievo fanno il punto sulla(Instagram)è uno dei più famosi conduttori televisivi, showman ed autore nato in Italia. Dopo il diploma decide di continuare gli studi, inizialmente alla Sapienza dove studia giurisprudenza, poi si trasferisce a scienze politiche materia in cui si laurea. Nonostante gli studi comincia la sua carriera nella televisione a soli 19 anni. Questo lascia pensare che inizialmente la sua vida si suddivideva tra la scuola e gli studi di recitazione. A quell’età venne subito lanciatoconduttore di un programma per ragazzi, riscuotendo non poco successo. Nel settore è molto famosa la sua amicizia ...