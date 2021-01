Pandemia e ritorno a scuola, la lezione che va ascoltata (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono giorni che leggo articoli e riflessioni sulla scuola. La Pandemia è un'enormità, ma forse è proprio dentro questa enormità che dovremmo decidere cos'è la scuola, a cosa serve. A fornire conoscenza? A trovare ... Leggi su roma.corriere (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono giorni che leggo articoli e riflessioni sulla. Laè un'enormità, ma forse è proprio dentro questa enormità che dovremmo decidere cos'è la, a cosa serve. A fornire conoscenza? A trovare ...

bababruen : @GuidoCrosetto Speriamo che passi: Solo pensare al ritorno delle truppe mastellate fa sbellicare dal ridere. E una… - LauraNLoguercio : Nel 2020 le emissioni di gas serra negli #Usa sono crollate del 10% a causa soprattutto della pandemia di #Covid, m… - Graziel69066979 : @M49liberorso Non si può essere - il_piccolo : Gli addetti ai lavori salutano il pronunciamento «come una manna». Restano le preoccupazioni di un ritorno dei clie… - QPeriscopica : RT @GabrieleMeoni: Invece di lamentarsi per il ritorno della #Lombardia in #zonarossa il governatore #Fontana non dovrebbe più onestamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia ritorno Pandemia e ritorno a scuola, la lezione che va ascoltata Corriere della Sera Pandemia e ritorno a scuola, la lezione che va ascoltata

Mentre gli adulti continuano a non decidersi, gli adolescenti sono consapevoli del valore di condividere il sapere: stanno addirittura scioperando per tornare in classe. Dopo decenni in cui non si è c ...

Superiori, ritorno in aula "Ma i problemi restano"

Lunedì sui banchi al 50% in seguito alla sentenza emessa ieri del Tar. Un gruppo di genitori forlivesi: "Mancano risposte dalle istituzioni locali" ...

Mentre gli adulti continuano a non decidersi, gli adolescenti sono consapevoli del valore di condividere il sapere: stanno addirittura scioperando per tornare in classe. Dopo decenni in cui non si è c ...Lunedì sui banchi al 50% in seguito alla sentenza emessa ieri del Tar. Un gruppo di genitori forlivesi: "Mancano risposte dalle istituzioni locali" ...