Pallamano, Mondiali maschili 2021: Francia, Egitto e Portogallo ancora a punteggio pieno (Di sabato 16 gennaio 2021) Iniziata oggi la seconda giornata del Campionato del Mondo di Pallamano maschile con Francia, Egitto e Portogallo che hanno confermato i successi dell’esordio. I transalpini hanno superato l’Austria per 28-35, gli egiziani hanno prevalso 38-19 sulla Macedonia Del Nord e i lusitani si sono sbarazzati del Marocco per 20-33. La Russia ha trovato la prima vittoria della rassegna contro la Slovenia, battuta 31-25. Nel gruppo G la Svezia raggiunge l’Egitto a punteggio pieno avendo la meglio sul Cile per 26-38. La Norvegia si regala la prima vittoria e impartisce alla Svizzera la prima sconfitta, in un match terminato 25-31. Stesso identico discorso vale per l’Islanda, vittoriosa per la prima volta per 22-38 nei confronti dell’Algeria, che pesca invece il primo stop. ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Iniziata oggi la seconda giornata del Campionato del Mondo dimaschile conche hanno confermato i successi dell’esordio. I transalpini hanno superato l’Austria per 28-35, gli egiziani hanno prevalso 38-19 sulla Macedonia Del Nord e i lusitani si sono sbarazzati del Marocco per 20-33. La Russia ha trovato la prima vittoria della rassegna contro la Slovenia, battuta 31-25. Nel gruppo G la Svezia raggiunge l’avendo la meglio sul Cile per 26-38. La Norvegia si regala la prima vittoria e impartisce alla Svizzera la prima sconfitta, in un match terminato 25-31. Stesso identico discorso vale per l’Islanda, vittoriosa per la prima volta per 22-38 nei confronti dell’Algeria, che pesca invece il primo stop. ...

Di nuovo a un Mondiale - e a sorpresa - dopo 25 anni, la Svizzera della pallamano ha cominciato l'avventura in Egitto con una vittoria e una sconfitta. Dopo il successo di due giorni fa contro ...

Nuova giornata di gare ai Mondiali di pallamano maschile 2021, in corso in Egitto, che hanno visto tante partite di alto livello, decretando i primi verdetti della competizione, ammettendo alcune ...

Di nuovo a un Mondiale - e a sorpresa - dopo 25 anni, la Svizzera della pallamano ha cominciato l'avventura in Egitto con una vittoria e una sconfitta. Dopo il successo di due giorni fa contro ...Nuova giornata di gare ai Mondiali di pallamano maschile 2021, in corso in Egitto, che hanno visto tante partite di alto livello, decretando i primi verdetti della competizione, ammettendo alcune ...