Palermo, anziano derubato in casa: portati via 30mila euro. Tre arresti (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono finiti agli arresti domiciliari la badante, il marito e un complice Il colpo ai danni dell’anziano era avvenuto a marzo del 2019. A dare l’allarme, sostenendo di essere rimasta vittima di violenza insieme all’uomo, la sua badante. Dalle indagini della polizia è emerso però che sarebbe stata tutta una messinscena. Autori del furto, stando alla Procura, invece sarebbero stati proprio lei, il marito e un complice. Per tutti e tre adesso con l’accusa di furto aggravato sono scattati gli arresti domiciliari. Si tratta di O. N., di 43 anni, ritenuta la “basista” del colpo, il marito, C. C., di 45, e il presunto rapinatore, A. G., di 40 anni. Le indagini sono state condotte dalla squadra investigativa del commissariato Libertà, di Palermo. Sulla versione fornita dalla donna però, sin dal principio, qualcosa non quadrava. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono finiti aglidomiciliari la badante, il marito e un complice Il colpo ai danni dell’era avvenuto a marzo del 2019. A dare l’allarme, sostenendo di essere rimasta vittima di violenza insieme all’uomo, la sua badante. Dalle indagini della polizia è emerso però che sarebbe stata tutta una messinscena. Autori del furto, stando alla Procura, invece sarebbero stati proprio lei, il marito e un complice. Per tutti e tre adesso con l’accusa di furto aggravato sono scattati glidomiciliari. Si tratta di O. N., di 43 anni, ritenuta la “basista” del colpo, il marito, C. C., di 45, e il presunto rapinatore, A. G., di 40 anni. Le indagini sono state condotte dalla squadra investigativa del commissariato Libertà, di. Sulla versione fornita dalla donna però, sin dal principio, qualcosa non quadrava. ...

blogsicilia : Mettono in scena una rapina ad un anziano, arrestati badante e il marito con un basista - - AnsaSicilia : Pirata della strada travolge e uccide una donna a Palermo. In via Sacco e Vanzetti dove anziano era morto allo stes… -