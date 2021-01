Pagelle Bologna Verona | Soriano batte Zaccagni | Tomiyasu annulla Kalinic VOTI

(Di sabato 16 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6,5, Danilo 6,7, Dijks 6; Schouten 6,5, Dominguez 6 (75? Svanberg 6); Orsolini 7 (75? Skov Olsen 6),7, Vignato 6,5 (83? Sansone SV); Barrow 6 (75? Palacio 6). Allenatore: Mihajlovic Hellas(3-4-2-1): Silvestri 6,5; Magnani 5,5, Gunter 5,5, Dimarco 5,5 (73? Colley 5,5); Faraoni 6, Dawidowicz 6 (89? Bessa SV), ...

Finisce 1-0 tra Bologna e Verona. Decide un rigore trasformato da Orsolini. Partita difensivamente perfetta per i felsinei. Il Bologna torna alla vittoria dopo otto partite, superando 1-0 il Verona ne ...Skorupski 6: rientrato in campo dopo l’infortunio, si riprende il posto da titolare facendosi trovare pronto quando serve. De Silvestri 6: corre tanto cercando la profondità ma ogni tanto va in ...