Paesi Bassi | Slovenia | Italia | Estonia | le crisi di governo che preoccupano l’Unione Europea

Con le dimissioni del premier Mark Rutte nei Paesi Bassi e la mozione di sfiducia presentata dai partiti di opposizione in Slovenia, le crisi di governo nei Paesi membri dell'Unione Europea diventano tre e mezzo. Oltre a quella Italiana, c'è anche l'Estonia, dove il premier Juri Ratas si è dimesso a seguito di un'inchiesta per corruzione in corso contro il suo partito, che dal 2019 governa una coalizione che comprende anche il partito nazionalista ed euroscettico Ekre. Nel frattempo, a poche ore dalle dimissioni di Rutte, in Slovenia i partiti di opposizione hanno presentato in parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo di centrodestra di Janez Jansa.

