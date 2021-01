Padrenostro | stasera su Sky Cinema Due il film con Pierfrancesco Favino

Leggi su movieplayer

(Di sabato 16 gennaio 2021)su SkyDue alle 21:15, in prima TV, va in onda, ilconbasato sulla storia vera del regista, Claudio Noce. Arrivasu SkyDue, alle 21:15 in prima TV, il, dopo il successo del Festival di Venezia 2020 dove il suo protagonista,, ha vinto la Coppa Volpi. Diretto da Claudio Noce,è basato sulla storia autobiografica del regista (anche sceneggiatore insieme ad Enrico Audenino) che nel dicembre del 1976, all'età di due anni, visse in prima persona l'incubo di un attentato terroristico ai danni del padre magistrato. La trasmissione del, in ...