Oxenfree | lo splendido indie di Night School Studios diventa una serie TV

Leggi su eurogamer

(Di sabato 16 gennaio 2021)è una pregievole avventura grafica, sviluppata dallo studio indipendente diStudio e disponibile da anni su tutte le piattaforme. I videogiocatori hanno accolto molto positivamente questo titolo, ammirandone la scrittura, i personaggi e il mondo di gioco, le cui potenzialità potevano essere espresse anche in altri medium multimediali. Non a caso, tempo fa gli sviluppatori avevano espresso l'intenzione di realizzare un film su, grazie allo studio Skybound Entertainment, responsabile dellaThe Walking Dead. Purtroppo, quel progetto non vide mai la luce e venne messo da parte...fino ad oggi. Leggi altro...