Ottocento dosi si vaccino sono andate perdute per un guasto a un congelatore (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo d'inchiesta a seguito del guasto a un congelatore dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì che ha causato la perdita di 800 dosi di vaccino anti-Covid Moderna. Le indagini in corso da parte dei carabinieri sono coordinate dalla sostituto procuratore Federica Messina. Al momento le ipotesi di reato sono l'omissione di atti d'ufficio a carico di uno o più responsabili dei sistemi di controllo e sicurezza dell'ospedale. Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo d'inchiesta a seguito dela undell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì che ha causato la perdita di 800dianti-Covid Moderna. Le indagini in corso da parte dei carabiniericoordinate dalla sostituto procuratore Federica Messina. Al momento le ipotesi di reatol'omissione di atti d'ufficio a carico di uno o più responsabili dei sistemi di controllo e sicurezza dell'ospedale.

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Ottocento dosi si vaccino sono andate perdute per un guasto a un congelatore - IlCastiga : RT @Agenzia_Italia: Ottocento dosi si vaccino sono andate perdute per un guasto a un congelatore - Agenzia_Italia : Ottocento dosi si vaccino sono andate perdute per un guasto a un congelatore - sulsitodisimone : Ottocento dosi si vaccino sono andate perdute per un guasto a un congelatore - Isabella26V : RT @ultimenotizie: Ottocento dosi di vaccino anti-Covid Moderna buttate a causa di un guasto al congelatore a #Forlì. Una perdita certifica… -