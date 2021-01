Orsolini di rigore | il Bologna torna a vincere Verona assente

(Di sabato 16 gennaio 2021) Termina 1-0 l’anticipo del sabato di Serie A. Allo stadio Renato Dall’Ara, ci vuole undiper regalare i 3 punti aldi Sinisa Mihajlovic, checosì adopo 8 turni. Bel, vivo e sempre con il controllo del gioco, a differenza di un’Hellas, troppo spenta e impalpabile per impensierire i felsinei. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Bologna torna a vincere in campionato dopo otto gare senza successi. Gli emiliani battono un Verona in emergenza grazie al gol di Orsolini ...Il tecnico scaligero Ivan Juric ha commentato la sconfitta maturata dalla sua squadra in occasione di Bologna-Hellas Verona.