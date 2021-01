Orlando "serve un nuovo patto di legislatura" (Di sabato 16 gennaio 2021) "Nell'attacco a Conte " spiega " leggo un tentativo di destrutturare l'alleanza politica che il Pd ha creato con M5S e Leu. Anche in questo caso, non ci nascondiamo i limiti di tale alleanza, ma ... Leggi su padovanews (Di sabato 16 gennaio 2021) "Nell'attacco a Conte " spiega " leggo un tentativo di destrutturare l'alleanza politica che il Pd ha creato con M5S e Leu. Anche in questo caso, non ci nascondiamo i limiti di tale alleanza, ma ...

ROMA (ITALPRESS) – “Avvertiamo una disponibilità di forze intermedie a garantire la stabilità in questa fase, ma non abbiamo alcuna sicurezza. Però riteniamo giusto che sia il Parlamento a verificare ...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "E' evidente che si puo' evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Perciò il tema che si porrà un minuto dopo la fiducia, se ci sarà, è consoli ...

