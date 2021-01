Orlando “serve un nuovo patto di legislatura” (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Avvertiamo una disponibilità di forze intermedie a garantire la stabilità in questa fase, ma non abbiamo alcuna sicurezza. Però riteniamo giusto che sia il Parlamento a verificare se c’è o non c’è una maggioranza. E che chi ha aperto una crisi al buio, senza nessuno sbocco politico, si assuma davanti al Paese la responsabilità di aver prodotto un vulnus gravissimo per l’Italia alle prese con la ripresa della pandemia e l’erogazione del Recovery fund, nel pieno di una emergenza sociale”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, che aggiunge: “Noi non abbiamo mai nascosto che c’è stato un ritardo, che Conte avrebbe dovuto dar seguito in modo più efficace ad alcune istanze della maggioranza. Il problema però è se l’apertura di una crisi è una risposta congrua e proporzionale alle lentezze e ai limiti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Avvertiamo una disponibilità di forze intermedie a garantire la stabilità in questa fase, ma non abbiamo alcuna sicurezza. Però riteniamo giusto che sia il Parlamento a verificare se c’è o non c’è una maggioranza. E che chi ha aperto una crisi al buio, senza nessuno sbocco politico, si assuma davanti al Paese la responsabilità di aver prodotto un vulnus gravissimo per l’Italia alle prese con la ripresa della pandemia e l’erogazione del Recovery fund, nel pieno di una emergenza sociale”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il vicesegretario del Pd, Andrea, che aggiunge: “Noi non abbiamo mai nascosto che c’è stato un ritardo, che Conte avrebbe dovuto dar seguito in modo più efficace ad alcune istanze della maggioranza. Il problema però è se l’apertura di una crisi è una risposta congrua e proporzionale alle lentezze e ai limiti del ...

“Nell’attacco a Conte – spiega – leggo un tentativo di destrutturare l’alleanza politica che il Pd ha creato con M5S e Leu. Anche in questo caso, non ci nascondiamo i limiti di tale alleanza, ma siamo ...

Zingaretti avvisa il premier: «Finora troppi ritardi, non possiamo più accettare tutto, abbiamo già dato». Possibile il cambio di qualche ministro, ma in tempi distinti dal voto di fiducia ...

