Nuovo rompicapo | prova a trovare il 2021

(Di sabato 16 gennaio 2021)dell’anno: riesci aila battere il record di 30 secondi, la soluzione al gioco è in fondo alla pagina Anno. Per festeggiare la fine del 2020, il fumettista ungherese Gergely Dudas, meglio noto come Dudolf, è tornato a farci scervellare con ungiochino. Riesci ail… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo rompicapo

RDS 100% Grandi Successi

Rompicapo dell’anno nuovo: riesci a trovare il 2021? Prova a battere il record di 30 secondi, la soluzione al gioco è in fondo alla pagina Anno nuovo, rompicapo nuovo. Per festeggiare la fine del 2 ...

Riesci a trovare un pulcino in mezzo a queste pecore? Un'altra sfida impazza nel web

Nel web è stata presentata una nuova sfida: scovare un pulcino, in un minuto, tra queste pecore: risolvi il rompicapo con RDS ...