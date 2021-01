Nuovo Dpcm, Palazzo Chigi: “Si può andare nelle seconde case anche se fuori Regione” (Di sabato 16 gennaio 2021) Via libera agli spostamenti nelle seconde case anche fuori Regione. A stabilirlo è il Nuovo Dpcm che regola gli spostamenti e le misure anti-Covid dal 16 gennaio. In giornata è arrivata anche la precisazione di Palazzo Chigi: il divieto a varcare i confini regionali non vale per le seconde case, di proprietà o in affitto. Nel precedente decreto, che regolava le festività natalizie, veniva espressamente vietato lo spostamento verso le seconde case: “È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Via libera agli spostamenti. A stabilirlo è ilche regola gli spostamenti e le misure anti-Covid dal 16 gennaio. In giornata è arrivatala precisazione di: il divieto a varcare i confini regionali non vale per le, di proprietà o in affitto. Nel precedente decreto, che regolava le festività natalizie, veniva espressamente vietato lo spostamento verso le: “È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso leubicate in altra ...

