Nuovo DPCM, Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Nove regioni in arancione. ORDINANZE (Di sabato 16 gennaio 2021) Come già annunciato, sono state pubblicate le ORDINANZE del Ministero della Salute che collocano le regioni nelle face colorate di rischio covid. Anche in Gazzetta Ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) Come già annunciato, sono state pubblicate ledel Ministero della Salute che collocano lenelle face colorate di rischio covid. Anche in Gazzetta Ufficiale. L'articolo .

AzzolinaLucia : È stato firmato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi delle principali misure riguardanti la scuola.… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - sbonaccini : #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo… - AlePizzuti : RT @AzzolinaLucia: È stato firmato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi delle principali misure riguardanti la scuola. - serenel14278447 : Nuovo Dpcm, Palazzo Chigi apre alle seconde case: possibile raggiungerle anche se fuori regione -