Nuovo Dpcm, il Lazio diventa arancione: zona rossa per tre Regioni, ma la Lombardia fa ricorso (Di sabato 16 gennaio 2021) La Lombardia in fascia rossa, ma il presidente Fontana è infuriato e annuncia che presenterà ricorso: «Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci»; anche per la Sicilia... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 gennaio 2021) Lain fascia, ma il presidente Fontana è infuriato e annuncia che presenterà: «Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci»; anche per la Sicilia...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - sbonaccini : #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo… - Corriere : Si può andare nelle seconde case anche se sono fuori regione (e in affitto): l’apertura nel nuovo Dpcm - sinapsinews : Campania-Scuola, ecco le misure del nuovo Dpcm -