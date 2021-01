Nuovo DPCM, cosa si può fare e quali sono le attività aperte (Di sabato 16 gennaio 2021) Venerdì 14 gennaio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Nuovo DPCM che contiene le nuove regole per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Le nuove regole sono in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. In linea generale, resta la distinzione tra zone gialle, arancioni e rosse, anche se vengono comunque inasprite alcune misure persino nelle aree considerate meno a rischio. Le regioni individuate come zona rossa sono Lombardia e Sicilia, cui si aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano. sono classificate come zona arancione Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta e Veneto. Restano invece gialle Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Toscana. Lombardia e Alto Adige hanno annunciato ricorso, ... Leggi su dilei (Di sabato 16 gennaio 2021) Venerdì 14 gennaio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ilche contiene le nuove regole per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Le nuove regolein vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. In linea generale, resta la distinzione tra zone gialle, arancioni e rosse, anche se vengono comunque inasprite alcune misure persino nelle aree considerate meno a rischio. Le regioni individuate come zona rossaLombardia e Sicilia, cui si aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano.classificate come zona arancione Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta e Veneto. Restano invece gialle Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Toscana. Lombardia e Alto Adige hanno annunciato ricorso, ...

rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - AzzolinaLucia : È stato firmato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi delle principali misure riguardanti la scuola.… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - GINA32451015 : RT @eziomauro: Entra in vigore il nuovo Dpcm, ecco cosa si può fare oggi 16 gennaio - repubblica : RT @eziomauro: Entra in vigore il nuovo Dpcm, ecco cosa si può fare oggi 16 gennaio -