Nuovo Dpcm, cosa si può fare dal 16 gennaio. Seconde case si può andare anche se sono fuori regione (Di sabato 16 gennaio 2021) Tra le novità del Nuovo Decreto del presidente del Consigli dei ministri (Dpcm) c’è la riapertura dei musei nelle zone gialle - ora solo 5 regioni e una provincia autonoma - e in quelle nuove bianche quando ci saranno. In negativo, le restrizioni all’asporto per i bar. Per il resto confermato in larga parte l’impianto delle misure natalizie per contrastare il Covid-19, stavolta valide per tutti i giorni della settimana e fino al 5 marzo, tranne il divieto di spostamento tra regioni e lo stop allo sci, validi fino al 15 febbraio. SPOSTAMENTI TRA REGIONI - Tutti bloccati quindi fino al 15 febbraio, anche tra zone gialle. Con le consuete eccezioni dei motivi di lavoro, salute o necessità. Resta sempre possibile tornare al domicilio, alla residenza o all’abitazione e ricongiungersi con il partner dove si alloggia assieme ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Tra le novità delDecreto del presidente del Consigli dei ministri () c’è la riapertura dei musei nelle zone gialle - ora solo 5 regioni e una provincia autonoma - e in quelle nuove biquando ci saranno. In negativo, le restrizioni all’asporto per i bar. Per il resto confermato in larga parte l’impianto delle misure natalizie per contrastare il Covid-19, stavolta valide per tutti i giorni della settimana e fino al 5 marzo, tranne il divieto di spostamento tra regioni e lo stop allo sci, validi fino al 15 febbraio. SPOSTAMENTI TRA REGIONI - Tutti bloccati quindi fino al 15 febbraio,tra zone gialle. Con le consuete eccezioni dei motivi di lavoro, salute o necessità. Resta sempre possibile tornare al domicilio, alla residenza o all’abitazione e ricongiungersi con il partner dove si alloggia assieme ...

Per il momento è ufficiale solo la release americana, per il mercato italiano ancora non c’è nessuna notizia ufficiale a parte il nuovo Dpcm che mantiene chiusi i cinema fino al 5 marzo. Il titolo fa ...

Covid Marche: con i 9 decessi di ieri sono 1772 le vittime della pandemia e intanto da domenica 17 gennaio si ridiventa arancioni

2' di lettura 16/01/2021 - Sull’attuale quadro pandemico è intervenuto il presidente della Regione Acquaroli formalizzando la notizia che da domenica si torna in fascia arancione dove si resterà per a ...

