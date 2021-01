Nuovo Dpcm, con la riapertura scuole superiori gli orari di servizio docenti e Ata possono cambiare. Ecco perché (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Nuovo Dpcm ricorda che per l'organizzazione degli orari scaglionati dei ritorno a scuola delle superiori potrebbe prevedere un conseguente cambio di orario di lavoro di insegnanti e Ata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilricorda che per l'organizzazione degliscaglionati dei ritorno a scuola dellepotrebbe prevedere un conseguente cambio dio di lavoro di insegnanti e Ata. L'articolo .

rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - AzzolinaLucia : È stato firmato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi delle principali misure riguardanti la scuola.… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Allampino : Il nuovo DPCM è così chiaro che leggendo un libro in protolatino avrei capito di più - siesto_dino : RT @StabiaChannel: #Mondo #Campania - Nuovo Dpcm: regione in zona gialla. Ecco le nuove regole da rispettare LEGGI LA NEWS: -