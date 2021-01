Nuovo DPCM cinema e teatri chiusi fino al 5 marzo (Di sabato 16 gennaio 2021) Nuovo DPCM, cinema e teatri chiusi (ancora) Oggi entra in vigore il ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 16 gennaio 2021)(ancora) Oggi entra in vigore il ...

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - Corriere : ?? Tutti i chiarimenti del Viminale. Cosa si può fare e cosa no - NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - marcocarestia : RT @WineNewsIt: Via libera all'#enoturismo, ma solo nelle #Regioni #gialle. Ma che pasticcio sulle #enoteche. Nel nuovo #Dpcm, analizzato d… - staybluegrey : RT @MONIVMIN: Ci parlerà del nuovo dpcm -