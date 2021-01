Nuova legge sul biologico, dopo due anni si sblocca l’iter: verso marchio italiano e delega per rivedere norme e trasparenza sui controlli (Di sabato 16 gennaio 2021) sbloccato in Commissione Agricoltura, al Senato, il ddl sull’agricoltura con metodo biologico in stallo da più di due anni. dopo l’approvazione all’unanimità, il testo dovrà ora passare attraverso il voto in Aula, sempre a Palazzo Madama e poi alla Camera per l’ok definitivo. Tra le principali novità, l’introduzione di un marchio per il ‘biologico italiano’ e la previsione di un Tavolo tecnico per la produzione biologica che definisca le priorità del Piano d’azione nazionale, ma anche la delega al Governo, affinché riveda le norme sui controlli e riordini la disciplina sulle frodi alimentari, come ha raccontato un’inchiesta di FqMillenniuM, anche da conflitti di interesse e falle nel sistema delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021)to in Commissione Agricoltura, al Senato, il ddl sull’agricoltura con metodoin stallo da più di duel’approvazione all’unanimità, il testo dovrà ora passare attrail voto in Aula, sempre a Palazzo Madama e poi alla Camera per l’ok definitivo. Tra le principali novità, l’introduzione di unper il ‘’ e la previsione di un Tavolo tecnico per la produzione biologica che definisca le priorità del Piano d’azione nazionale, ma anche laal Governo, affinché riveda lesuie riordini la disciplina sulle frodi alimentari, come ha raccontato un’inchiesta di FqMillenniuM, anche da conflitti di interesse e falle nel sistema delle ...

Nuova legge sul biologico, dopo due anni si sblocca l’iter: verso marchio italiano e delega per rivedere norme e trasparenza sui controlli

Sbloccato in Commissione Agricoltura, al Senato, il ddl sull’agricoltura con metodo biologico in stallo da più di due anni. Dopo l’approvazione all’unanimità, il testo dovrà ora passare attraverso il ...

