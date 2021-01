Norvegia, sui decessi legati al vaccino la precisazione di Pfizer: "Dati non allarmanti" (Di sabato 16 gennaio 2021) Pfizer e BioNTech stanno lavorando con l’agenzia del farmaco norvegese per indagare sui decessi di persone anziane associati alla vaccinazione anti-Covid. Lo ha reso noto l’azienda farmaceutica americana,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 gennaio 2021)e BioNTech stanno lavorando con l’agenzia del farmaco norvegese per indagare suidi persone anziane associati alla vaccinazione anti-Covid. Lo ha reso noto l’azienda farmaceutica americana,...

Agenzia_Ansa : #Pfizer e BioNTech stanno lavorando con l'agenzia del farmaco norvegese per indagare sui 23 decessi di anziani asso… - CarloGranzelli : @GiacomoGorini qualche parola sui 23 decessi in Norvegia dopo la somministrazione del vaccino? Ha senso vaccinare p… - GIULIANOFA : Covid: in Norvegia 23 morti 'legate alla vaccinazione'. Pfizer in contatto con Oslo, 'sui decessi dati non allarman… - noformat54 : RT @Massimo10489625: ???? #CORONAVIRUS #VACCINAZIONE Covid: in Norvegia 23 morti 'legate alla vaccinazione'. Pfizer in contatto con Oslo, 's… - RfAnimus : RT @Agenzia_Ansa: #Pfizer e BioNTech stanno lavorando con l'agenzia del farmaco norvegese per indagare sui 23 decessi di anziani associati… -