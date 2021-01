Norvegia | effetti collaterali dopo il vaccino anti-Covid | 23 persone decedute tra gli anziani

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 16 gennaio 2021) In, 23sono mortel’assunzione delcontro il-19 (meno dello 0,1%). Si sta cercando di accertare le cause dei decessi, probabilmente legati all’assunzione del medicinale Pfizer BioNTech.? Delle 23 vittime, 13 sono state già studiate dai medici competenti. Ilpotrebbe contribuire al peggioramento di malattie nelleanziane, a causa degliche vanno a intaccare delle patologie pregresse e progredite nel paziente. Il governo norvegese ha immediatamente preso provvedimenti, modificando il comunicato inerente alle vaccinazioni per leanziane, per evitare di portare ad altri ...