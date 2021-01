Non è una politica per giovani: una distanza che demolisce il futuro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – Assistiamo da decenni all’uso di retorica politica sui giovani relativa all’importanza di questi ultimi. Partiti e leader politici hanno stilato programmi ed occupato l’agorà con proposte volte alla valorizzazione delle nuove generazioni. Possiamo però constatare che i roboanti annunci spesso si siano rivelati poco più che un bluff. La disoccupazione giovanile rimane altissima, migliaia di giovani hanno scelto di trasferirsi all’estero al fine di trovare migliori possibilità lavorative. Nell’attuale crisi le nuove generazioni sono apparse tra le più colpite. Prima accusate di propagandare il contagio con comportamenti ritenuti irresponsabili, successivamente privati dei rapporti con i coetanei. Infine esclusi da ogni piano di ripresa nazionale. Pertanto, dopo un anno dall’inizio dell’emergenza pandemica, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – Assistiamo da decenni all’uso di retoricasuirelativa all’importanza di questi ultimi. Partiti e leader politici hanno stilato programmi ed occupato l’agorà con proposte volte alla valorizzazione delle nuove generazioni. Possiamo però constatare che i roboanti annunci spesso si siano rivelati poco più che un bluff. La disoccupazionele rimane altissima, migliaia dihanno scelto di trasferirsi all’estero al fine di trovare migliori possibilità lavorative. Nell’attuale crisi le nuove generazioni sono apparse tra le più colpite. Prima accusate di propagandare il contagio con comportamenti ritenuti irresponsabili, successivamente privati dei rapporti con i coetanei. Infine esclusi da ogni piano di ripresa nazionale. Pertanto, dopo un anno dall’inizio dell’emergenza pandemica, ...

