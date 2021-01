Nizza-Bordeaux (domenica 17 gennaio, ore 15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ursea ritrova Lees-Melou (Di sabato 16 gennaio 2021) Ventesimo turno di Ligue 1 e primo del girone di ritorno e il Nizza proverà a tornare al successo affrontando in casa il Bordeaux. Quattro partite senza vittorie per la squadra di Ursea che sembra rientrato nella crisi che ha portato all’esonero di Vieira. In casa poi i numeri sono ancora più impietosi: ultima vittoria in campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 16 gennaio 2021) Ventesimo turno di Ligue 1 e primo del girone di ritorno e ilproverà a tornare al successo affrontando in casa il. Quattro partite senza vittorie per la squadra diche sembra rientrato nella crisi che ha portato all’esonero di Vieira. In casa poi i numeri sono ancora più impietosi: ultima vittoria in campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Nizza-Bordeaux (domenica 17 gennaio, ore 15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ursea - infobetting : Nizza-Bordeaux (domenica 17 gennaio, ore 15): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Ligue 1, Nizza – Bordeaux: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Ligue 1, Nizza – Bordeaux: diretta live, risultato in tempo reale - CinqueNews : Nizza-Bordeaux: ecco cosa sapere sull’incontro -

Ultime Notizie dalla rete : Nizza Bordeaux Nizza-Bordeaux (domenica 17 gennaio, ore 15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ursea ritrova Lees-Melou Infobetting Ligue 1 2020/21, il programma della 20^ giornata: l’Angers ospita il Psg

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere la 20^ giornata di Ligue 1: apre Montpellier-Monaco, chiude la capolista Lione Inizia il girone di ritorno della Ligue 1. La 20^ giornata sarà una giorna ...

Il Psg ospita il Montpellier

PSG-Montpellier ore 21 Lens-Nizza sabato ore 17 Monaco-Marsiglia ore 21 Bordeaux-Angers domenica ore 13 Digione-Strasburgo ore 15 Metz-Nantes Nimes-Lorient Reims-Brest Rennes-Lilla ore 17 St. Etienne- ...

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere la 20^ giornata di Ligue 1: apre Montpellier-Monaco, chiude la capolista Lione Inizia il girone di ritorno della Ligue 1. La 20^ giornata sarà una giorna ...PSG-Montpellier ore 21 Lens-Nizza sabato ore 17 Monaco-Marsiglia ore 21 Bordeaux-Angers domenica ore 13 Digione-Strasburgo ore 15 Metz-Nantes Nimes-Lorient Reims-Brest Rennes-Lilla ore 17 St. Etienne- ...