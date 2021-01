NEVE al Sud Italia. Cosenza sotto un’abbondante nevicata, il video (Di sabato 16 gennaio 2021) Il previsto maltempo ha colpito nel corso di venerdì anche la Calabria. Le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso a quote molto basse sulle zone settentrionali della regione. Particolarmente colpito il cosentino, dove la quota NEVE è scesa molto in basso. La temperatura dal tardo pomeriggio di venerdì si è repentinamente abbassata e ha favorito l’arrivo della NEVE abbonante anche sulla città di Cosenza, complice l’intensità piuttosto significativa delle precipitazioni. Il rapido accumulo della NEVE ha creato disagi agli automobilisti sulle zone più alte del capoluogo. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza hanno dovuto effettuare numerosi interventi sui due versanti della statale 107 per rimuovere alberi caduti sotto il peso della NEVE che ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Il previsto maltempo ha colpito nel corso di venerdì anche la Calabria. Le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso a quote molto basse sulle zone settentrionali della regione. Particolarmente colpito il cosentino, dove la quotaè scesa molto in basso. La temperatura dal tardo pomeriggio di venerdì si è repentinamente abbassata e ha favorito l’arrivo dellaabbonante anche sulla città di, complice l’intensità piuttosto significativa delle precipitazioni. Il rapido accumulo dellaha creato disagi agli automobilisti sulle zone più alte del capoluogo. I vigili del fuoco del Comando provinciale dihanno dovuto effettuare numerosi interventi sui due versanti della statale 107 per rimuovere alberi cadutiil peso dellache ...

