Negava gli aiuti alimentari agli stranieri | arrestata sindaca della Lega

Vercelli, 15 gennaio 2021 - La sindaca leghista di San Germano Vercellese, Michela Rosetta, è stata arrestata. Secondo la Procura di Vercelli la prima cittadina avrebbe dato gli aiuti alimentari acqui ...

Michela Rosetta, sindaca della Lega di un comune piemontese, è stata arrestata per aver gestito gli aiuti alimentari per l'emergenza Covid in base alle preferenze personali.

