NBA 2021, i risultati della notte (16 gennaio): Antetokounmpo batte Doncic, ok Lakers e Clippers. Andre Drummond fa la storia (Di sabato 16 gennaio 2021) Sette partite disputate e tre rimandate in questa notte NBA, sulla quale si è abbattuta in maniera abbastanza consistente l’ombra del Covid-19. Dopo i già noti rinvii di Detroit Pistons-Washington Wizards e di Phoenix Suns-Golden State Warriors, è arrivato anche quello di Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies, a causa dell’annunciata positività di Karl-Anthony Towns, che ha fatto scattare tutti i protocolli del caso. Nel match più importante della notte i Milwaukee Bucks battono i Dallas Mavericks (con cinque uomini in meno causa Covid) per 112-109, grazie a una prova ambivalente di Giannis Antetokounmpo. La superstar greca dei Bulls realizza 31 punti, ma tira malissimo dalla lunetta (1/10), tant’è che dopo la partita si ferma per allenarsi in tal senso. Per Luka Doncic tripla doppia sfiorata: 28 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Sette partite disputate e tre rimandate in questaNBA, sulla quale si è abbattuta in maniera abbastanza consistente l’ombra del Covid-19. Dopo i già noti rinvii di Detroit Pistons-Washington Wizards e di Phoenix Suns-Golden State Warriors, è arrivato anche quello di Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies, a causa dell’annunciata positività di Karl-Anthony Towns, che ha fatto scattare tutti i protocolli del caso. Nel match più importantei Milwaukee Bucks battono i Dallas Mavericks (con cinque uomini in meno causa Covid) per 112-109, grazie a una prova ambivalente di Giannis. La superstar greca dei Bulls realizza 31 punti, ma tira malissimo dalla lunetta (1/10), tant’è che dopo la partita si ferma per allenarsi in tal senso. Per Lukatripla doppia sfiorata: 28 ...

