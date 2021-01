Napoli, violenta lite condominiale: uomo aggredito con balestra e pistola (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una violenta lite tra vicini di casa è scaturita a via Monte Rosa, Scampia. Un uomo di 60 anni ha minacciato ed aggredito un condomino con una balestra ed una pistola finta. L’uomo è stato dunque denunciato. Non è la prima volta che l’aggressore commette atti del genere. In precedenza infatti era già stato denunciato dalle forze dell’ordine. Dovrà quindi rispondere di minacce aggravate e porto di armi atte ad offendere. Gli agenti della polizia infatti, intervenuti prontamente su chiamata dell’aggredito, hanno ritrovato nel suo appartamento di Scampia una pistola finta ma caricata comunque con pallini di ferro ed una balestra con due frecce. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unatra vicini di casa è scaturita a via Monte Rosa, Scampia. Undi 60 anni ha minacciato edun condomino con unaed unafinta. L’è stato dunque denunciato. Non è la prima volta che l’aggressore commette atti del genere. In precedenza infatti era già stato denunciato dalle forze dell’ordine. Dovrà quindi rispondere di minacce aggravate e porto di armi atte ad offendere. Gli agenti della polizia infatti, intervenuti prontamente su chiamata dell’, hanno ritrovato nel suo appartamento di Scampia unafinta ma caricata comunque con pallini di ferro ed unacon due frecce. L'articolo proviene ...

