Napoli | piano anti-freddo | aperte le stazioni Museo e Municipio per le persone senza dimora

Napoli – Viste le avverse condizioni meteorologiche che interessano la città di Napoli, e il recente e preoccupante incremento del calo di temperatura delle ultime ore, l'assessore al Lavoro con delega al Contrasto alle povertà, Giovanni Pagano, informa che continua ad essere attivo il piano "anti-freddo": fin dallo scorso 29 dicembre, e per un periodo di dieci settimane, le stazioni della metropolitana "Museo" e "Municipio" resteranno aperte dalle ore 23.00 alle ore 5.00 con la possibilità di utilizzare i servizi igienici presenti all'interno. Gli ambienti verranno quotidianamente sanificati per permettere l'utilizzo delle stazioni da parte dei passeggeri e delle persone senza dimora.

