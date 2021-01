Napoli, il freddo dopo la voragine. Ora 220 pazienti dell’Ospedale del Mare sono ricoverati senza riscaldamento (Di sabato 16 gennaio 2021) A distanza di una settimana circa dal crollo di una parte del parcheggio visitatori all’Ospedale del Mare di Napoli, i pazienti ne stanno ancora patendo le conseguenze. Il crollo aveva fatto saltare l’elettricità nell’ospedale e aveva portato alla chiusura del Covid Residence, col passare dei giorni si è scoperto che questo incidente ha danneggiato il sistema di riscaldamento, tanto che 220 pazienti sono ricoverati con i termosifoni spenti. «Ce la mettiamo tutta, anche se ognuno di noi ha già sulle spalle lo stress di un anno difficile per il Covid», racconta la direttrice sanitaria Mariella Corvino. Attualmente gli operatori sanitari sono costretti a scaldare l’acqua con dei fornetti e i reparti con i termo-ventilatori. Anche tenendo conto della ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) A distanza di una settimana circa dal crollo di una parte del parcheggio visitatori all’Ospedale deldi, ine stanno ancora patendo le conseguenze. Il crollo aveva fatto saltare l’elettricità nell’ospedale e aveva portato alla chiusura del Covid Residence, col passare dei giorni si è scoperto che questo incidente ha danneggiato il sistema di, tanto che 220con i termosifoni spenti. «Ce la mettiamo tutta, anche se ognuno di noi ha già sulle spalle lo stress di un anno difficile per il Covid», racconta la direttrice sanitaria Mariella Corvino. Attualmente gli operatori sanitaricostretti a scaldare l’acqua con dei fornetti e i reparti con i termo-ventilatori. Anche tenendo conto della ...

